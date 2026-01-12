تشكيل ليفربول المتوقع أمام بارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

18 حجم الخط

يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025/ 26.

وكان سلوت مدرب ليفربول أوضح أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام آرسنال سيتواجدون في اللقاء، مشيرًا إلى أنه من المرجح إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، لكنهم سيجلسون على مقاعد البدلاء.

ويغيب كونور برادلي عن ليفربول لبقية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل، ولا يزال واتارو إندو غائبًا، وكذلك جايدن دانس وألكسندر إيزاك للإصابة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن ليفربول خلال الفترة الحالية بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بارنسلي



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: جونز، نيوني، كييزا، سوبوسلاي، نجوموها.

خط الهجوم: كودي جاكبو.



ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الـ32 ومواصلة التقدم في تلك البطولة، بعدما خرج من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق من ذلك الموسم.

وتعود آخر زيارة لبارنسلي إلى أنفيلد لعام 2008، عندما نجح الضيوف في تحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 2-1، ما يضيف بعدًا تاريخيًا ومثيرًا لهذه المواجهة القادمة.

موعد مباراة ليفربول وبارنسلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وبارنسلي اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

وتُقام مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قبيل مباراة ليفربول وبارنسلي، مساء اليوم.

وستكون مباراة اليوم الإثنين رقم 455 لليفربول في تاريخ مشاركاته بكأس الاتحاد، حقق خلالها الفوز في 243 مواجهة، مع سجل قوي على ملعبه في الدور الثالث، حيث لم يخسر منذ عام 2010 عندما أقصاه ريدينج في مباراة الإعادة.

