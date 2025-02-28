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ثقافة وفنون

موعد عرض المسلسل السوري "قطع وريد" فى رمضان 2025

بوستر المسلسل.فيتو
بوستر المسلسل.فيتو

تشارك الدراما السورية بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي 2025 بكوكبة من الأعمال الفنية المتميزة وفى مقدمتها  المسلسل السوري المعنون بـ«قطع وريد» المقرر بدأ عرضه بالتزامن مع أول أيام الشهر الفضيل.

 ويعرض المسلسل السوري «قطع وريد» فى رمضان 2025 عبر فضائية  Alsumaria TV السومرية في رمضان يوميًا
الساعة 8:15 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا 
الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر ولبنان وليبيا والسودان
الساعة 6:15 مساء توقيت الجزائر والمغرب وتونس

وستكون الإعادة فى 
الساعة 3:40 صباحًا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا 
الساعة 2:40 صباحًا بتوقيت مصر ولبنان وليبيا والسودان
الساعة 1:40 صباحًا توقيت الجزائر والمغرب وتونس

ويعاد مرة أخرى
الساعة 1:55 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا 
الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت مصر ولبنان وليبيا والسودان
الساعة 11:55 صباحًا توقيت الجزائر والمغرب وتونس

وتدور أحداث المسلسل حول  جريمة قتل غامضة في قرية قريبة من دمشق تُدعى (المفرق)، ثم يبدأ التحقيق للبحث عن الجاني بين أفراد عائلتين تعيشان في القرية، لتكشف التحقيقات عن أسرار وتفاصيل صادمة وغير متوقعة.

ويأتي قطع وريد من ﺇﺧﺮاﺝ تامر إسحاق، وﺗﺄﻟﻴﻒ: سعيد حناوي ومحمود إدريس.. ببطولته كل من؛ باسم ياخور، سلوم حداد،  شكران مرتجى، عدنان أبو الشامات، صفاء سلطان، وأنس طيارة.

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رمضان 2025 شكران مرتجي باسم ياخور مسلسل قطع وريد
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