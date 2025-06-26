موعد عرض مسلسل "نفس" على قناة MBC1

تستعد قناة MBC 1 لعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي “نفس”، والذي يُعد واحدًا من أبرز الأعمال التي تجمع نجوم الدراما اللبنانية والسورية، على رأسهم عابد فهد، معتصم النهار، ودانييلا رحمة، ضمن حبكة مشوقة.

موعد بدء عرض مسلسل نفس

ومن المقرر بدء عرض مسلسل نفس ابتداءً من الخميس 3 يوليو المقبل، على قناة MBC1 في تمام الساعة 4 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل نفس

يجمع مسلسل نفس عدد من النجوم أبرزهم عابد فهد، دانييلا رحمة، ومعتصم النهار، وهو من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان.

وتدور أحداث مسلسل نفس حول قضايا الحب والتضحيات والخيانة وتركز أحداث المسلسل على الصراعات العاطفية والاجتماعية التي يواجهها الأبطال.

حيث تتركز أحداث “نفس” حول راقصة باليه تفقد بصرها في حادث يغير مجرى حياتها، لكن لقاءها بلاجئ سوري شاب يمنحها أملًا جديدًا ويعيد ثقتها بنفسها، ليقعا في الحب.

وبينما تبدأ ملامح حياة جديدة في التكون، تتدخل السلطة والنفوذ عبر والدها الذي يرفض هذه العلاقة، فتجد البطلة نفسها ممزقة بين ماضيها المتمثل في حبيبها القديم “غيث”، وبين مستقبل قد تحققه إن اختارت المضي قدمًا.

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