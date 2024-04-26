من عمليات التجميل إلى المشاهد الجريئة، محطات في حياة الفنانة سلافة معمار بعيد ميلادها الـ 47

تحتفل الفنانة السورية سلافة معمار، اليوم بعيد ميلادها الـ 47، فهي مواليد 26 أبريل 1976.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، خلال السطور التالية، أبرز الحكايات من ملف “سلافة”، وتفاصيل اتهامها بالمشاهد الجريئة وإجراء عمليات التجميل.

عن حياتها

سلافة درست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، والفن في المعهد العالي للفنون المسرحية. شاركت في بداية مسيرتها الفنية في مسلسلات سورية مثل "قضية عائلية" و"صلاح الدين الأيوبي" و"الوصية"، "ورود في تربة مالحة" و"طيور الشوك" و"أحقاد خفية" و"خلف القضبان" ومسلسل "أشواك ناعمة"، كما اشتركت مع الفنان عباس النوري في فيلم “مشروع أم”، بالإضافة إلى فيلمين آخرين في عام 2005 وهما "تحت السقف" و"علاقات عامة".

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أدت سلافة معمار أدوار البطولة في الجزء الثاني من "أهل الراية"، وفي مسلسل "أبواب الغيم" و"قيود روح" و"توق" و"السراب" و"الغفران" و"الأرواح العارية"، وكان لها مشاركة في الدراما المصرية في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع النجم يحيى الفخراني في رمضان 2012.

حياتها الخاصة

تزوجت في عام 2002 من الممثل والمخرج السوري سيف الدين سبيعي وأنجبت منه ابنتها "ذهب"، انفصلت عنه في عام 2012 بعد زواج دام 10 أعوام.

تعود أصول عائلتها (آل معمار) إلى قرية عقارب الصافية التابعة لمنطقة السلمية في محافظة حماة.

"عمليات التجميل"

في هذا السياق، كانت الفنانة سلافة معمار ردت على الانتقادات والاتهامات التي وجهت لها بخضوعها لعملية تجميل في مسلسل "الخائن".

وقالت سلافة معمار في لقاء مع برنامج "سينماتيك": "شكل الشخصية ولون الشعر والفريق اللي بنشتغل معاه جميعهم أتراك ولا يعرفوننا بشكل جيد يبدو أن هذا جعل في الحلقات الأولى الأمر مربك للجميع وبعدها تجاوزنا الموضوع".

وتحدثت سلافة معمار عن شخصية "أسيل" وتقديم نسخة عربية من مسلسل تركي وقالت: "الشخصية لديها مشاعر مختلطة عنيفة وهناك مشاعر الأمومة وأنها لا تزال تحب زوجها وهي أيضا أم ولديها رغبة في الانتقام، التصوير لمدة 9 شهور وأنك تستمر مع الشخصية وهو تدريب بالنسبة لي كذلك العمل مع أشخاص جدد غير أن تعمل مع مخرجين يعرفونك جيدا ويعرفون ما تقدمه".

ومسلسل "الخائن" بطولة سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد.

والمسلسل هو النسخة العربية من العمل الذي قدم في تركيا تحت نفس الاسم "الخائن" وحقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته جانسو ديري، كانر سيندوروك، ميليس سيزين.

وتدور أحداث المسلسل حول "طبيبة" ناجحة متزوجة ولديها ابن تعيش حياة سعيدة، ولديها أصدقاء مقربين، وفي لحظة ينهار كل شيء باكتشافها خيانة زوجها لها مع شابة صغيرة، واكتشافها أن أصدقائها كانوا على علم بالأمر.

وكانت أبرز الأزمات التى تعرضت لها سلافة، هي إثارة الجدل بمشاهدها من مسلسل ولاد بديعة التي اعتبرها البعض غير ملائمة لشهر رمضان المبارك، وجسدت الفنانة السورية خلال أحداث المسلسل مشهد وصفه البعض أنه جرئ.

فقد بدت "سكر" التي تجسدها سلافة معمار في أحد المشاهد بقميص النوم في السرير مع زوجها، الأمر الذي اعتبره قسم كبير من الجمهور لا يتلاءم مع الشهر الفضيل، علما ان المشاهد الجريئة في المسلسلات الرمضانية تُثير جدلا واسعا واعتراضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل من بطولة: سلافة معمار، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل، ونادين تحسين بيك، ونادين خوري، وإمارات رزق، وفراس إبراهيم، وفادي صبيح، وروزينا لاذقاني، ومن تأليف علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج رشا شربتجي.