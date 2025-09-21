الأحد 21 سبتمبر 2025
من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

تصوير سعادة المجنون
تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان، فيتو

آثار انطلاق تصوير المسلسل الدرامي السوري "سعادة المجنون"، بحضور مخرج العمل سيف الدين سبيعي، وعدد من نجوم المسلسل، من بينهم باسم ياخور، عابد فهد، سلافة معمار وآخرون في لبنان تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن أسباب تصوير المسلسل خارج الأراضي السورية.

وذهب بعض رواد مواقع التواصل إلى تفسيرات مُتباينة حول انطلاق التصوير في لبنان، كعدم قدرة بطل العمل، باسم ياخور، على العودة إلى سوريا، من جراء تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط نظام الأسد.


يشار إلى أن العمل من إنتاج شركة "غولدن لاين"، التي اعتادت في السنوات الماضية على تصوير أعمالها بين سوريا ولبنان، وفقًا للظروف السياسية والإنتاجية.

كما تداول ناشطون تساؤلات حولما إذا كان لاختطاف المنتج السوري محمد قبنض علاقة مباشرة بانطلاق التصوير في لبنان.

وربط البعض بتصوير المسلسل في لبنان وحادثة اختطاف المنتج محمد قبنض.

