أحمد الشرع: العلاقة السورية المصرية ليست ترفا وإنما هي واجب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه وفد اتحاد غرف التجارة المصرية بدمشق، أنه عاش على النغمة المصرية وله تعلق بها وشعور بالانتماء لها، موضحا أن والده كان ناصريا ووحدويا.

أحمد الشرع: والدي كان ناصريا

وأضاف الشرع: "والدي كان ناصريا ووحدويا وكان يعارض الأنظمة الموجودة في سوريا التي انقلبت على الوحدة، وعشنا في البيت على النغمة المصرية، عندنا تعلق بها وشعور بنوع من الانتماء لها بحكم انتماءات الوالد سياسيا".

وأوضح أن هناك تطابقا كبيرا في المصالح الاستراتيجية للبلدين، مؤكدا ضرورة أن يعتمد البلدان على بعضهما البعض لعلاج مشكلاتهما سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمن الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه في كل مراحل التاريخ مع تحقيق نوع من التقارب المصري السوري فإن الاستفادة لا تعود فقط على البلدين لكن أيضا على الأمة، معبرا عن تطلعه لتعزيز الشراكات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان تغلب بعض المصالح على مصالح أخرى، موضحا أن المصالح الاقتصادية لا يفرقها شيء، وتظل هي مصلحة أعلى من أي شيء آخر.

الشرع: العلاقة السورية المصرية ليست ترفا بل واجب

وأوضح أن أهم استثمار في الواقع السوري هو حالة المحبة التي حدثت عربيا وإسلاميا والتفاعل الذي حدث لدى الأشخاص إزاء الحدث السوري، ما أعطى نوعا من التقارب، وقال: "يعلم الله أن هذا عندي أهم من مال الدنيا بأكمله.. أن نرى محبة الناس والشعوب بين بعضها وتتفاعل مع الحدث وأن يؤلمها ما يؤلمهم ويفرحها مايفرحهم.. هذا أكبر استثمار يمكن أن نحصل عليه".

وأكد الشرع أن العلاقة السورية المصرية "ليست ترفا، وإنما هي واجب"، داعيا في الوقت ذاته أن تكون في مسارها الصحيح.

وذكر أن "سوريا تجاوزت مراحل كثيرة، خاصة بعد رفع العقوبات، وهذا الأمر فتح أبوابا عديدة"، مؤكدا أن الشركات المصرية "أولى الناس للمساهمة في إعادة الإعمار بسوريا، والاستفادة من الخبرات العظيمة التي تراكمت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة".

الملتقى الاقتصادي السوري المصري يبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

وعُقد أمس الأحد في فندق البوابات السبع بـدمشق الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك، بتنظيم من اتحادي غرف التجارة في البلدين، ورعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.



ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في دعم الشراكات القائمة وفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وفي كلمة له خلال الملتقى، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن هذا الملتقى الاقتصادي المشترك يعكس عمق العلاقات التاريخية، ووحدة المصالح، وتشابه الرؤى والتحديات.

وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي السوري المصري هو تكامل طبيعي بين اقتصادين يتشابهان في نمط الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى طبيعة الموارد البشرية، والدور المحوري الذي تؤديه الصناعة، والزراعة، والخدمات في البلدين، وقال: “إن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي لا يقتصر على تبادل السلع، بل على إقامة مشاريع مشتركة، والاستفادة من تشابه نمط الاستهلاك والذائقة السوقية”.



بدوره، أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن لقاء اليوم خطوة استراتيجية نحو إعادة البناء والتطور على مختلف الأصعدة، وأن التعاون المشترك يمثل ركيزة قوة اقتصادية لسوريا ومصر في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر طالما كانت شريكًا استراتيجيًا لسوريا في شتى المجالات، وهذه المرحلة تتطلب منا تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا.

توحيد العلاقات الاقتصادية المصرية السورية





من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن سوريا ومصر شعب واحد، وأن إعادة توحيد العلاقات اقتصاديًا ضرورة ملحة عبر شراكة فاعلة للقطاع الخاص بين البلدين، مبينًا أن القطاع الخاص المصري مستعد لنقل خبرته في إعادة الإعمار والبنية التحتية والصناعة إلى سوريا، مستندًا إلى التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة خلال العقد الماضي.

بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا أسامة خضر، إلى أن الملتقى يمثل بداية لمسار جديد بين العلاقات المصرية السورية، في ظل وجود الكثير من الفرص والتحديات في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن القاهرة تضع كل إمكانياتها الفنية واللوجستية في خدمة التنمية الاقتصادية السورية.

وشارك في الملتقى عدد من الوزراء، وممثلون عن الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في كلا البلدين، وممثلون عن كبرى الشركات العاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي.

