وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص، موضحًا أن مناخ الأعمال فى مصر أصبح أكثر تنافسية مع مسار التحفيز والتسهيل الذى تنتهجه الحكومة مع المستثمرين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقال الوزير، في لقائه مع كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر: «كل التقدير لجهودكم الملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

ودعا كجوك، الشركات الكورية لزيادة وتنويع أنشطتها الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة التى تتسم بمزايا تنافسية.

من جانبه، قال كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: «سأظل أعتز بفترة عملى فى مصر، وكل التقدير لمبادرات وزير المالية الداعمة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى».

وأضاف: شهدنا تطورات اقتصادية إيجابية فى مصر، تحفز مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وعلى جانب آخر أكد وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة فى الحوار المجتمعي، موضحا أن التحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة يستهدف دفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي.

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أننا نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، قائلًا: «اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.