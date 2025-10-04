أحمد الوكيل: غرفة الإسكندرية التجارية رائدة في تبني مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية: إن مدينة الإسكندرية تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، مستندة إلى العلم والمعرفة والطاقة والإيمان بقدرات شبابها، الذين يصنعون مجدًا جديدًا لعروس البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح “الوكيل” خلال كلمته في مؤتمر "تكني سميت"، أن غرفة الإسكندرية كانت دائمًا رائدة في تبنّي مفاهيم الابتكار والتحول الرقمي، حيث تعد أول غرفة في العالم تُدار بالطاقة الشمسية، وتضم حاضنة افتراضية لرواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بدعم من مشروعات المعونات الدولية.

وأشار إلى أن هذا النهج يأتي تماشيًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف أن اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامي) الذي يترأسه، ويضم أكثر من 500 غرفة تجارية من 23 دولة، يضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيته، باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وأشار “الوكيل” إلى أن الاتحاد يعمل على تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى المؤسسات الدولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والمعهد الأوروبي المتوسطي، واتحاد الغرف الأوروبية والعربية والأفريقية، بهدف دعم المشاريع الناشئة وتوفير التمويل الفني والمالي لها، مؤكدًا أن تلك الجهود أسفرت عن دعم مشروعات بقيمة تجاوزت 18 مليون يورو لصالح رواد الأعمال وأعضاء غرفة الإسكندرية.

وفي ختام كلمته، وجّه “الوكيل” شكره العميق لكل من ساهم في دعم منظومة الابتكار والاقتصاد الرقمي في مصر، وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الإسكندرية ماضية في طريقها لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والتحول الرقمي في البحر الأبيض المتوسط.

