الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضايا الدولة تعقد اجتماعا للإعلان عن جائزة الوقف الخيرى الأربعاء المقبل

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة
18 حجم الخط

تجتمع اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، الأربعاء المقبل بمقر الهيئة بالمهندسين، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بتشكيلها الجديد من أعضاء اللجنة: 

اعضاء اللجنة وتشكيلها الجديد 

1- الدكتور نظير محمد عياد (مفتي الجمهورية).

2-  الدكتور شوقي إبراهيم علام (عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية).

3- الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد (عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

4- الدكتور محمد الشحات الجندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

5- الدكتور محمود حامد محمد عثمان (عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ بجامعة الأزهر).

6- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرر اللجنة العليا للوقف).

وسوف يتضمن جدول أعمال الاجتماع تحديد موضوعات المسابقة لعام 2026/2027، وذلك الأربعاء المقبل.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للجائزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة اختصاصات قضايا الدولة الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

مواد متعلقة

بعد إلغاء قرار إخلاء سبيله، الاقتصادية تواصل محاكمة البلوجر شاكرمحظور بتهم الإساءة للقيم المجتمعية

بدء نظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدرز الدولية بعد وقائع هتك عرض

بدأ جلسة استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعواها بالتعويض ضد مخرج شهير

ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية