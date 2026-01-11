إزالة الأجزاء الخطرة من 3 عقارات بحى غرب الإسكندرية

18 حجم الخط

قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية اليوم الأحد، برئاسة المهندسة زينب السيد رئيسة الحي، وبحضور كافة الجهات المعنية بالحي، بإزالة الخطورة الداهمة بكل من العقار ٤٠ حارة أبو الفضل مينا البصل والمتمثل في إزالة الجزء المعلق بالدور الأول العلوي.

جاء ذلك بناء علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، وحرصًا على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن

كما تمت إزالة الخطورة الداهمة المتمثلة في الأجزاء المعلقة بالأدوار الثاني والثالث العلويين بالعقار ١٢ الحسنات

فيما تابعت رئيس حى غرب إزالة الخطورة الداهمة بالعقار ٢ شارع أسوان وناصية شارع راغب، والمتمثلة في إزالة شرفات العقار من الأول علوي حتي الثالث العلوي، وإزالة الجزء الأمامي بواجهة الدور الثالث العلوي، وجاء ذلك بوجود إدارة المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية بالحي.

وتُهيب رئاسة حي غرب بالمواطنين والملاك سرعة تنفيذ قرارات الترميم والهدم الصادرة للعقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك، مع التأكيد علي استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.