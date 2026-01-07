الأربعاء 07 يناير 2026
ارتفاع اليوريا العادي 2610 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22794  جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 779 جنيها.

النطاق السعري: من 13500  إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13464 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1952 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19962 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1718 جنيها.

النطاق السعري: من 16 ألف إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24288 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 172 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11018 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 2610 جنيهات.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية