الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب نيجيريا يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

نيجيريا
نيجيريا
18 حجم الخط

تلقى منتخب نيجيريا، ضربة موجعة قبل لقاء منتخب المغرب، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

الغيابات تضرب نيجيريا قبل مواجهة المغرب 

وبعد تأكد غياب ويلفريد نديدي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، تحوم الشكوك حول مشاركة زميله برايت أوسايي صامويل.

وذكر موقع سوكر نت، أن برايت أوسايي صامويل، تعرض للإصابة خلال لقاء الجزائر، أمس السبت، في دور الثمانية، والذي انتهى بفوز نيجيريا 2-0.

وتابع: "أوسايي صامويل مدافع برمنجهام سيتي، أمسك بساقيه خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء".

ورغم أنباء الإصابة، لكن اللاعب حاول طمأنة جماهير منتخب بلاده، بأنه سيكون جاهزًا لمباراة المغرب.

أوسايي يتحدث عن إصابته 

وقال برايت أوسايي صامويل، في حديثه لموقع سوكر نت soccernet "شعرت بتقلصات عضلية، كانت أصابع قدمي باردة ولم أستطع تحريكها".

ويعد أوسايي صامويل، عنصرًا محوريًا في مشوار نيجيريا حتى الآن بكأس أمم أفريقيا، حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية الخطيرة من الجهة اليمنى.

ومع غياب أولا آينا وبنجامين فريدريك بسبب الإصابة، قدم أوسايي صامويل، أداءً مميزا، مساهما في الحفاظ على توازن المنتخب النيجيري طوال البطولة.

وتستعد نيجيريا لاختبار صعب أمام المغرب، وستكون جاهزية أوسايي صامويل البدنية، عاملًا حاسمًا لمواصلة مسيرة الفريق نحو لقبه القاري الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب نيجيريا نيجيريا المغرب منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

مواد متعلقة

نجوم المنتخب على شواطئ المغرب بعد التأهل لـ نصف نهائي أمم أفريقيا

مشوار نيجيريا في أمم أفريقيا قبل مواجهة المغرب بالدور قبل النهائي

مشوار المغرب قبل مواجهة نيجيريا في أمم أفريقيا

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية
ads

الأكثر قراءة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون

عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

كأس عاصمة مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

هل الاكتئاب دليل على ضعف الإيمان؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية