منتخب نيجيريا يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى منتخب نيجيريا، ضربة موجعة قبل لقاء منتخب المغرب، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

الغيابات تضرب نيجيريا قبل مواجهة المغرب

وبعد تأكد غياب ويلفريد نديدي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، تحوم الشكوك حول مشاركة زميله برايت أوسايي صامويل.

وذكر موقع سوكر نت، أن برايت أوسايي صامويل، تعرض للإصابة خلال لقاء الجزائر، أمس السبت، في دور الثمانية، والذي انتهى بفوز نيجيريا 2-0.

وتابع: "أوسايي صامويل مدافع برمنجهام سيتي، أمسك بساقيه خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء".

ورغم أنباء الإصابة، لكن اللاعب حاول طمأنة جماهير منتخب بلاده، بأنه سيكون جاهزًا لمباراة المغرب.

أوسايي يتحدث عن إصابته

وقال برايت أوسايي صامويل، في حديثه لموقع سوكر نت soccernet "شعرت بتقلصات عضلية، كانت أصابع قدمي باردة ولم أستطع تحريكها".

ويعد أوسايي صامويل، عنصرًا محوريًا في مشوار نيجيريا حتى الآن بكأس أمم أفريقيا، حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية الخطيرة من الجهة اليمنى.

ومع غياب أولا آينا وبنجامين فريدريك بسبب الإصابة، قدم أوسايي صامويل، أداءً مميزا، مساهما في الحفاظ على توازن المنتخب النيجيري طوال البطولة.

وتستعد نيجيريا لاختبار صعب أمام المغرب، وستكون جاهزية أوسايي صامويل البدنية، عاملًا حاسمًا لمواصلة مسيرة الفريق نحو لقبه القاري الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.