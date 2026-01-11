الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم 2-1 على فولفسبورج في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الألماني، تقدم بايرن ميونخ على نظيره فولفسبورج، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

أحرز بايرن ميونخ الهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق فيشر ثم تعادل بينكوفيتش لفولفسبورج في الدقيقة 13، ثم عاود بارن التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق لويس دياز.



وأعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه أمام فولفسبورج، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه.

خط الوسط: توم بيشوف، ألكسندر بافلوفيتش، مايكل أوليز، لينارت كارل، لويس دياز.

وفي الهجوم: هاري كين.

وجاء تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: كاميل جرابارا

الدفاع: سايل كومبيدي - موريتز جنز - كونستانتينوس كوليراكيس - كيليان فيشر

الوسط: ماتياس سفانبرج - ماكسميليان أرنولد - لوفرو ماير - كريستيان إريكسن - باتريك فيمير

الهجوم: دزينان بيجسينوفيتش

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

دخل بايرن ميونخ المباراة متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، بينما يحتل فولفسبورج المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة.

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للبلجيكي فينست كومبانى إذ ستكون مباراته الخمسين في الدوري الألماني، ويدخل كومباني المباراة بسجل حافل يضعه في فى مقدمة عظماء التدريب مثل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي بمعدل 25 نقطة في المباراة الواحدة.

