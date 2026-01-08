الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 422 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 7 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 402 جنيه للكيلو

التغيير: انخفاض 50 قرشًا

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 411 جنيها

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 386 جنيها

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 352 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 405 جنيهات

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 340 – 460 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 395 جنيها

التغيير: انخفاض 7 جنيهات

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

ads

