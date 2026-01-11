صلاح فوزي يكشف أبرز الملفات المنتظرة مع انطلاق دور انعقاد مجلس النواب

18 حجم الخط

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري عضو مجلس النواب، أن اختياره لمنصبه الجديد داخل المجلس يمثل تكليفًا وطنيًا بالغ الأهمية، يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والمواطن، مشددًا على التزامه بالعمل المخلص والجاد خلال دور الانعقاد الجديد.

شكر للرئيس السيسي وتعهد بالعمل بإخلاص أمام القيادة والشعب

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه تلقى هذا التكليف بروح من الامتنان والتقدير، موجهًا خالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة، ومؤكدًا تعهده أمام القيادة السياسية والشعب المصري بأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يؤدي دوره النيابي بإخلاص وأمانة وتجرد.

مع انطلاق دور انعقاد مجلس النواب 2026: أدوات الرقابة ليست للاستعراض بل للمصلحة العامة

وحول استعداداته لبداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد عام 2026، شدد عضو مجلس النواب على أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، يجب أن يكون قائمًا على مبررات حقيقية ووقائع واضحة، وليس لمجرد الاستخدام الشكلي أو السياسي.

الدستور أتاح الرقابة لضمان حسن الأداء الحكومي عند الضرورة فقط

وأكد فوزي أن الدستور المصري منح النواب أدوات الرقابة البرلمانية بهدف ضمان كفاءة الأداء الحكومي وتصحيح المسار عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الإفراط أو سوء الاستخدام قد يفقد هذه الأدوات قيمتها الدستورية والرقابية.

الفصل بين السلطات لا يعني الصدام: تعاون مرن يخدم الصالح العام

وأشار عضو مجلس النواب إلى إيمانه العميق بمبدأ التعاون بين السلطات، موضحًا أن الفصل بين السلطات لا يعني الصدام أو التعطيل، بل يقوم على التكامل والتعاون المرن بما يحقق الصالح العام، مستشهدًا بما أرساه الفقيه الدستوري مونتسكيو في نظريته حول «روح القوانين».

الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الجديد تتضح قريبًا بين مشروعات الحكومة ومقترحات النواب

وعن أبرز الملفات المنتظرة مع انطلاق دور الانعقاد، أوضح فوزي أن الأجندة التشريعية ستتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء من خلال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تُحال مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة، أو عبر مقترحات القوانين المقدمة من النواب، والتي تبدأ مسارها داخل لجنة المقترحات والشكاوى قبل مناقشتها برلمانيًا.

