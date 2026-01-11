تعرف على مواعيد تشغيل قطارات خط المنصورة

18 حجم الخط

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية تقريرًا مفصّلًا يوضح مواعيد تشغيل قطارات خط المنصورة – بلقاس.

وجاءت المواعيد كالتالي:

قطار 432 – 433 «تحيا مصر»: ينطلق من محطة المنصورة الساعة 5:25 صباحًا، ويتوقف في محطة سماد طلخا عند الساعة 5:28 صباحًا، قبل أن يستأنف رحلته في الساعة 5:29 صباحًا، ليصل إلى محطة ميت عنتر الساعة 5:33 صباحًا ويتوقف عندها في الساعة 5:34 صباحًا.

الاستعداد الكامل للقطارات

وشددت تعليمات رئاسة الهيئة القومية للسكة الحديد على قطاع الصيانة والدعم الفني بالاستعداد الكامل للقطارات في الذهاب والعودة، ومراجعة كافة أجراء التشغيل وعلى إدارة التسويق والمبيعات التأكد من تطهير العربات قبل كل رحلة، مع توفير الحراسة اللازمة طوال فترة تواجدها بالمحطات.

وتعمل الهيئة القومية للسكك الحديد على تقديم افضل خدمات للركاب ومستخدمي القطارات على كافة الخطوط مع العمل على زيادة الرحلات بما يضمن تقليل الزحام بالقطارات ويضمن تقديم أفضل خدمة للمسافرين على مدار الساعة.

وتعمل الهيئة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على كافة خطوط الهيئة من خلال مخطط كامل لرفع مستوى العربات الخاصة بالقطارات ورفع مستوى المحطات والخدمات المقدمة للركاب من خلال عدد من الخدمات المتنوعة سواء خدمات كبار السن أو خدمات نقل الركاب أو من خلال تنوع الخدمات المقدمة.

وعلى مستوى تنوع الخدمات تعمل السكك الحديد على توفير عددا من خدمات القطارات المكيفة والتى كانت تقتصر فى الأوقات السابقة على الدرجات الأولى والثانية.

