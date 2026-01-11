الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدأ جلسة استئناف عفاف شعيب على حكم رفض دعواها بالتعويض ضد مخرج شهير

عفاف شعيب
عفاف شعيب
18 حجم الخط

بدأت منذ قليل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، نظر جلسة استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير.

استئناف رفض دعوى تعويض عفاف شعيب

وفي وقت سابق، قال شعبان سعيد محامي المخرج الشهير: إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل عفاف شعيب ضد المخرج والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أودعت في وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على جميع ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستنادًا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.

واستكملت: إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استنادًا إلى ما ورد  بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الاقتصادية الفنانة عفاف شعيب لمحكمة الاقتصادية جنح مستأنف أكتوبر دعوي تعويض

مواد متعلقة

اليوم، ثاني جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية بعد وقائع هتك العرض

"قضايا الدولة": نجاح أول تجربة تصويت إلكتروني بالهيئة

المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعنين يطالبان ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

وزير الأوقاف: علينا تقديم خطاب مستنير يتجاوز الشعب المصري ويمتد إلى العالم أجمع

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية