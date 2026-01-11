مواصفات هواتف أوبو Oppo Reno15 5G , بعد إطلاقها رسميا

18 حجم الخط

أطلقت أوبو سلسلة هواتف Oppo Reno15 5G حيث تم الكشف عن أربعة إصدارات، وهي Reno 15 Pro Max 5G، وReno 15 Pro 5G، وReno 15 5G، وReno 15 F 5G وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف أوبو.

مواصفات هواتف أوبو

يأتي هاتف أوبو Reno15 Pro Max 5G بشاشة 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120هرتز وحواف متماثلة فائقة النحافة، بينما يقدم Reno15 Pro 5G شاشة مدمجة 6.32 بوصة للاستخدام بيد واحدة. ويأتي كل من Reno15 5G وReno15 F 5G بشاشات 6.59 و6.57 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع إطار من الألومنيوم.

يتسم الهاتف بكاميرا أمامية فائقة الاتساع Ultra-Wide Selfie بدقة 50 ميجابكسل وزاوية رؤية 100°، وتشمل خصائص التصوير المتقدمة AI Flash Photography 2.0 مع فلاش خلفي مزدوج لإضاءة طبيعية، وفلاش أمامي للشاشة لإضاءة ناعمة في الإضاءة المنخفضة، وخاصية AI Portrait Glow لتحسين الإضاءة تلقائيًا، وميزة Popout لدمج صور متعددة وإنشاء تركيبات طبقية أو قصص عبر الزمن.

تأتى السلسلة بمجموعة أدوات فيديو لتسهيل صناعة الأفلام والسرد القصصي بدقة واستقرار، بما في ذلك خاصية 4K HDR Ultra-Steady Video التي تمنح ألوانًا طبيعية، ونطاقًا ديناميكيًا، مع تثبيت متقدم لتصوير سلس حتى أثناء الحركة.

كما تأتي سلسلة أوبو OPPO Reno15 5G مدعومة بنظام التشغيل ColorOS 16 مع محركي Luminous Rendering Engine وTrinity Engine لضمان رسوم متحركة سلسة وتحسين ذكي لأداء الهاتف.

وبالنسبة للاعبين، يوفر كل من Reno15 Pro Max 5G وReno15 Pro 5G المدعومين بمعالج MediaTek Dimensity 8450 وتقنية AI HyperBoost 2.0 تجربة لعب مستقرة بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع تحكم متقدم في الحرارة، بينما تتيح خاصية Game Capture تسجيل اللحظات المهمة على شكل فيديو أو Motion Photo بدقة 1080P.

كما يتم تعزيز الاتصال بتقنية AI LinkBoost 3.0، والتى تحافظ على اتصال واضح ما يثبت قوة الشبكة في الظروف الواقعية وتأتي سلسلة Pro مزودة بشريحة SignalBoost Chip X1، فيما يحصل طراز Pro Max على الشريحة الحصرية NetworkBoost Chip S1.

نقل الملفات بسرعة

كما يتيح O+ Connect نقل الملفات بسرعة بين أجهزة iOS وiPadOS، وعرض الشاشة على الأجهزة الأخرى، والتحكم عن بُعد في الكمبيوتر، بينما يعمل AI Mind Space كمركز ذكي لالتقاط الأفكار وتنظيمها والوصول إليها بسهولة عبر التطبيقات.

تاتى سلسلة OPPO Reno15 5G بألوان تشمل الأزرق الفاتح Aurora Blue والأبيض Aurora White والأزرق الغامق Twilight Blue والبني Dusk Brown والذهبي Aurora Gold مع اختلاف توافر هذه الألوان حسب كل طراز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.