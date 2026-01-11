اليوم، فتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026

18 حجم الخط

استمارة الثانوية العامة 2026، تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، باب تسجيل الاستمارات لـطلاب الثانوية العامة للتقدم للامتحانات للعام الدراسى 2025/2026، عبر منصة الشهادات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن فتح باب تسجيل الاستمارات يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، مؤكدة ضرورة التزام الطلاب بالتسجيل خلال المدة المحددة تفاديًا لأي مشكلات قد تعوق دخولهم الامتحانات.

تسجيل استمارة الثانوية العامة



ويمكن تسجيل استمارة التقدم لـامتحانات الثانوية العامة 2026، عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصة الشهادات العامة من هنا.

بيانات أساسية عند التسجيل



ويتطلب تسجيل الاستمارة من الطلاب التحقق من صحة جميع البيانات الشخصية والتعليمية، وعلى رأسها:

الاسم كاملا كما هو مدون في شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي

اللغة الثانية

الشعبة الدراسية (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)

الديانة الخاصة بمادة التربية الدينية



وسيتم إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب حتى فبراير المقبل، بما يسمح لهم بالدخول على المنصات الإلكترونية، وتسجيل البيانات، ثم طباعة استمارة التقدم دون معوقات.



تحذير من التأخير في التسجيل

وطالبت الوزارة طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسجيل استمارة التقدم فور إتاحة الرابط الإلكتروني، مع الالتزام بتسليم المستندات المطلوبة إلى المدارس في المواعيد المحددة، حيث أن تأخر الطالب عن التسجيل الإلكتروني أو تسليم الأوراق للمدرسة بعد الموعد الذي يتم تحديده رسميا، سيترتب عليه تحويله إلى نظام المنازل، على أن يتم تسجيل استمارته لاحقًا من خلال الكنترول.



خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب عبر منصة Office 365

الدخول إلى منصة الشهادات العامة

تسجيل البيانات بعناية ومراجعتها جيدًا قبل الحفظ

حفظ الاستمارة إلكترونيًا ثم طباعتها وتسليمها للمدرسة

