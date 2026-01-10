الأحد 11 يناير 2026
أخبار مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الاحد ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية