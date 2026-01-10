السبت 10 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الأحد ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

