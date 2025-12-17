إغلاق محال تجارية ورفع إشغالات وسيارات متهالكة في حملة مكبرة بحدائق الأهرام

18 حجم الخط

وجهت مباحث شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بحي الهرم، حملة مكبرة استهدفت شوارع جاردينيا والعشرين والضغط بمنطقة حدائق الأهرام، لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وفرض النظام في الشارع العام.



وأسفرت الحملة عن رفع 700 حالة إشغال للطريق العام من المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، وإزالة الإعلانات المخالفة.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن رفع سيارات متهالكة أو متروكة بدون لوحات معدنية.

كما أسفرت الإجراءات عن غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة التي تُدار بدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرت التحقيقات.

رفع 550 حالة إشغال للمقاهي

تمكنت مباحث إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة من رفع 550 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين والمحال بدوائر أقسام شرطة إمبابة بولاق الدكرور.

وجاء ذلك في حملة مكبرة قامت بها شرطة المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة شملت شن حملات لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

وشمعت إدارة شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة محل غير مرخص لبيع بطاريات سيارات مجهولة المصدر والتحفظ ورفع بعض المحتويات الموجودة لحين مراجعة الاشتراطات والتراخيص اللازمة، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.