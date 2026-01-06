47 محضرا وغلق 8 محلات تجارية بحملة مكبرة بالمنتزه في الإسكندرية

18 حجم الخط

قاد اليوم وليد علي مرسي، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة ضمن المخطط الشهري للحملات، بالاشتراك مع شرطة المرافق، وبالتعاون مع الجهات الخارجية وإدارات الحي الداخلية المعنية، شملت المرور على شارع ٣٠ سيدي بشر قبلي، بدايةً من شارع ٤٥ وحتى شارع القاهرة.

وذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتفتيش على جودة المنتجات.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٤٧ محضر مخالفة تنوعت ما بين محاضر تموين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومحاضر رخص مركزية ورخص محلات لإدارة منشآت بدون ترخيص، ومحاضر لجهاز حماية المستهلك لعدم إصدار فواتير والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو رخصة النشاط وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محاضر للرصد البيئي، وهيئة السلامة والصحة المهنية، ومكتب العمل، إلى جانب تحرير عدد ١٢ إنذارًا لشؤون البيئة ومكتب العمل

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٨ محلات تجارية مخالفة، وتحصيل مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه) غرامات فورية.

وفي السياق ذاته، تم المرور على ٥ صيدليات من قِبل التفتيش الصيدلي، وأسفر ذلك عن تحرير ٣ إنذارات لعدد من الصيدليات لعدم تواجد صيدلي، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود لافتة

هذا بالإضافة إلى إزالة ورفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والحواجز الخشبية والحديدية والأسمنتية، لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات، مع إزالة ٦ تندات وسقائف صاج مخالفة، والتحفظ على نحو (٨٠) حالة إشغال متنوع

كما تم خلال الحملة إيقاف أعمال ترميم داخل أحد المحال التجارية بدون ترخيص، ووقف أعمال تركيب كلادينج على شاسيه حديد جديد بواجهة المحل، حيث تم إيقاف الأعمال، وإزالة الشاسيه الحديدي، والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة

جاءت الحملة بحضور سكرتير عام الحي، وضباط المرافق، ومباحث المنتزه أول، وقوات الأمن، وإدارات إشغال الطريق، والعلاقات العامة والإعلام، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، والأزمات والكوارث، والإيرادات، وشؤون البيئة، والرصد البيئي، ووحدة الإزالة الفورية، وبالاشتراك مع الجهات الخارجية المتمثلة في الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والرخص المركزية، والطب البيطري، وهيئة الدواء المصرية، ومكتب عمل المنتزه، والسلامة والصحة المهنية، والتموين، والرقابة والرصد البيئي بالمحافظة

وتهيب رئاسة حي المنتزه أول بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة وتفاديًا للمساءلة القانونية.

