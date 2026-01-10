تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة قتل شاب بالجيزة بسبب كيس عصير

18 حجم الخط

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 5 أشخاص في واقعة قتل الشاب "أحمد رفعت" إثر معركة دارت بين عائلتين ليلة العيد على خلاف "كيس عصير" في قرية المناشي بمنشأة القناطر، إلى جلسة 27 يناير الجارى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17617 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، والمُقيدة برقم 8048 لسنة 2024 كُلي شمال الجيزة، قالت إن "م.ع"، و"م.م"، و"ع.م" و"م.ع"، و"ه.ح"، قتلوا المجنى عليه "أحمد رفعت"،عمدا مع سبق الإصرار، في منتصف يونيو 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

ذكرت التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم على فكرة الخلاص من المجني عليه؛ رسموا مخططا إجراميا مُحكما، أعدوا لتنفيذه أسلحة بيضاء "سكين، وسنجة، وعصا شوم"، بأن توجهوا بها صوب المجني عليه في مسكن أيقنوا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهمان الأول والثاني عدة طعنات بمواضع متفرقة بجسده أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثالث إلى الخامس على مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد شريف"، وشقيقه "أحمد شريف"، و"شريف عبد المنعم"، عمدا مع سبق الإصرار بأنهم لما أتوا جرمهم بغلية حال تواجدهم رفقة المجنى عليه "أحمد رفعت"، مسرح الواقعة تعدي عليهم المتهمون الأول والثالث بأن سدد لكل منهما طعنتين استقرت بجسده، قاصدًا من ذلك قتله إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو تدارك بالمجنى عليهم بالعلاج ومداواته.

وأوضحت النيابة العامة أن تحريات المباحث توصلت إلى صحة ارتكاب تلك الواقعة ونسبتها للمتهمين لوجود خلاف سابق، فيما بين المجني عليه المتوفى والمتهم الأول، فرسموا مخططا إجراميا محكما لفكرة الخلاص منهم وأعدوا لتنفيذه أسلحة بيضاء "سكين، سنجة، شوم"، وتوجهوا صوب المجني عليهم في المسكن الذي أيقنوا تواجدهم به، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء آلة البيان قاصدين من ذلك قتلهم وإتلاف محتويات مسكنهم.

وثبت بمطالعة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه "أحمد رفعت"، أن الإصابة الموصوفة بالفخذ الأيمن إصابة حيوية ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السنجة، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية النافذة بالفخذ الأيمن ومضاعفاتها.

كما ثبت بمطالعة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "أحمد شريف"، أن إصابته عبارة عن جروح طعنية بالبطن والصدر وكدمة دموية بالرئة اليمنى، كما تبين إصابة شقيقه"محمد شريف"، بجرح عميق شبه نافذ بالظهر وجرح قطعي بالجبهة، وإصابة "شريف عبد المنعم"، بجرح شبه نافذ بمنتصف الظهر واشتباه نزيف بالرئة ونزيف حول الغشاء التاموري المقلب.

