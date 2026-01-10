وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان يزورون مدرسة الشهامة الثانوية بإدفو (صور)

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مدرسة الشهامة الثانوية المشتركة بقرية الشهامة، ضمن مشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو.

تكلفة إنشاء المدرسة

وتم إنشاء المدرسة عام 2023 بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، وتضم 9 فصول دراسية، ومقامة على مساحة 12.5 ألف م2 بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة لأبناء القرى، وتمثل المدرسة إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمشروع وادى الصعايدة حيث تخدم أبناء 6 قرى هى السماحة، والأشراف، والشهامة، وعمرو بن العاص، والإيمان، والنمو، وأسهمت بشكل مباشر فى استكمال منظومة التعليم المختلفة داخل المشروع فى ظل توافر مدارس للتعليم الابتدائى والإعدادى والفنى.

وقد أشاد وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بما يؤكد على أن الاستثمار فى التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا الى أهمية مثل هذه المدارس فى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء القرى ودعم مسيرة التنمية الشاملة داخل محافظة أسوان.

وعقب ذلك قام وزيرا التخطيط والزراعة ومحافظ أسوان بتفقد معدات الميكنة الزراعية الخاصة بمزارعى المشروع.

