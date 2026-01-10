السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعديل مواعيد فتح المخابز بالدقهلية بدءا من شهر شعبان

تعديل مواعيد فتح
تعديل مواعيد فتح المخابز، فيتو
18 حجم الخط

أعلن محمد فوزى رئيس شعبة مخابز الدقهلية  أنه بدءا من شهر شعبان القادم يتم فتح المخابز فى الساعة السابعة صباحا بدلا من الخامسة فجرا.

تغير موعد إنتاج المخابز بالدقهلية

 

 وذلك بعد أن تمت محادثات مع مسؤولي التموين والجهات المعنية استمرت عدة أيام  استجابة لرغبات المواطنين.حيث تم تعديل مواعيد إنتاج الخبز بمخابز الدقهلية بعد التواصل بين شعبه مخابز الدقهلية والدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب الشعبي الدقهلاوي وسوف يتم تعديل انتاج المخابز الى الساعة 7:00 صباحا بدلا من 5:00 فجرا

نواب الدقهلية نقلوا معاناة المواطنين للمحافظ 

 

وأعلن نواب الدقهلية استجابة اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم بتعديل موعد انتاج المخابز لرفع  المعاناة عن  المواطنين في الوقوف أمام المخابز البلدية للحصول على رغيف الخبز في ساعات مبكرة.


استجابة فورية من المحافظ لرفع المعاناة عن المواطنين 


و وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية على تفعيل عمل المخابز اعتبارا من الساعة 7 صباحًا بدلا من الخامسة فجرًا.
 

وكان استغاثة ابناء محافظة الدقهلية مؤخرا من الانتظار لساعات طويلة أمام المخابز التي تبدأ العمل من 5 فجرا مما يضطر المواطن النزول والميول امام المخبز من الساعة الثانية ليلا. مما يعد أكبر معاناه علي المواطن.

 

وتم رصد شكاوي ومعاناة المواطنين من قبل أجهزة الرصد بمحافظة الدقهلية ونقل المعاناه من معظم نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة مما ترتب عليه الاستجابة الفورية لتعبر موعد انتاج الخبز لصالح المواطنين.

الاستجابة الفورية الدكتور شريف فاروق وزير التموين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخابز البلدية اللواء طارق مرزوق شريف فاروق وزير التموين حافظة الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وزير التموين نواب الدقهلية محافظة الدقهلية معاناة المواطن مخابز الدقهلية

