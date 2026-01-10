تعديل مواعيد فتح المخابز بالدقهلية بدءا من شهر شعبان

18 حجم الخط

أعلن محمد فوزى رئيس شعبة مخابز الدقهلية أنه بدءا من شهر شعبان القادم يتم فتح المخابز فى الساعة السابعة صباحا بدلا من الخامسة فجرا.

تغير موعد إنتاج المخابز بالدقهلية

وذلك بعد أن تمت محادثات مع مسؤولي التموين والجهات المعنية استمرت عدة أيام استجابة لرغبات المواطنين.حيث تم تعديل مواعيد إنتاج الخبز بمخابز الدقهلية بعد التواصل بين شعبه مخابز الدقهلية والدكتور شريف فاروق وزير التموين واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب الشعبي الدقهلاوي وسوف يتم تعديل انتاج المخابز الى الساعة 7:00 صباحا بدلا من 5:00 فجرا

نواب الدقهلية نقلوا معاناة المواطنين للمحافظ

وأعلن نواب الدقهلية استجابة اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم بتعديل موعد انتاج المخابز لرفع المعاناة عن المواطنين في الوقوف أمام المخابز البلدية للحصول على رغيف الخبز في ساعات مبكرة.



استجابة فورية من المحافظ لرفع المعاناة عن المواطنين



و وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية على تفعيل عمل المخابز اعتبارا من الساعة 7 صباحًا بدلا من الخامسة فجرًا.



وكان استغاثة ابناء محافظة الدقهلية مؤخرا من الانتظار لساعات طويلة أمام المخابز التي تبدأ العمل من 5 فجرا مما يضطر المواطن النزول والميول امام المخبز من الساعة الثانية ليلا. مما يعد أكبر معاناه علي المواطن.

وتم رصد شكاوي ومعاناة المواطنين من قبل أجهزة الرصد بمحافظة الدقهلية ونقل المعاناه من معظم نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة مما ترتب عليه الاستجابة الفورية لتعبر موعد انتاج الخبز لصالح المواطنين.

