مخرج "كارمن": المسرحية حققت نجاحا غير مسبوق لأعمال منقولة عن الأدب العالمي

خلال الندوة الثالثة لعروض مهرجان المسرح العربي بدورته السادسة عشرة، تحدث المخرج ناصر عبد المنعم عن عرضه "كارمن" المشارك بالمهرجان قائلا: "إن عرض "كارمن" بدأ فى أبريل ٢٠٢٥، واستمر لمدة ١٤٠ ليلة على مسرح الطليعة، ومستمر حتى الآن".

ندوة عرض كارمن

وأشار إلى أهمية مسرح الطليعة الذى تأسس عام ٦٢ باسم مسرح الجيب، ثم أن استقر فى النهاية بالعتبة، وأنه يعتز بانتمائه له.

المخرج ناصر عبد المنعم

وأضاف المخرج ناصر عبد المنعم، أنه قدم عدة روايات لكبار الكتاب، حققت نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري، من أجل البحث عن فضاء مغاير، مشيرا إلى أن العرض المسرحي "كارمن" حقق نجاحا غير مسبوق لأعمال روائية منقولة عن الأدب العالمي.

ورحب عبد المنعم بأبطال العرض الحاضرين، من بينهم: الفنان محمد عبد القادر، والفنان عصام الدين أشرف، حيث قدم كل منهما نبذة مختصرة عن دراستهما وأعمالهما السابقة، وأعربا عن سعادتهما بالمشاركة فى مهرجان له مكانة كبيرة على مستوى العالم العربي.

مهرجان المسرح العربي

يُذكر أن الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي تُنظم من قِبل الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

