"رحل النهار" يضيء ليالي "أهلًا بمهرجان المسرح العربي"، وعرض "تكنزا.. قصة تودة" اليوم

شهدت ثالث ليالي برنامج “أهلا بمهرجان المسرح العربي”، مساء أمس الثلاثاء، تقديم عرض مرئي مصور لمسرحية «رحل النهار»، من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج “أهلًا بمهرجان المسرح العربي”، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وتحت وزير الثقافة.

عرض رحل النهار

ويقدم العرض رؤية مسرحية شعرية تعكس ملامح من واقع المواطن العربي، عبر بناء بصري كثيف وأداء تمثيلي متوازن، أسهما في تقديم تجربة مسرحية متكاملة حصدت جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2023.

عرض تكنزا.. قصة تودة

ويستكمل البرنامج فعالياته مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة، بعرض مرئي مصور لمسرحية «تكنزا.. قصة تودة»، إخراج أمين ناسور، وتأليف إسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، من إنتاج مؤسسة أرض الشاون للثقافات بدولة المغرب، وهي المسرحية الفائزة بـ جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2024.

وتقام العروض بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لـ صندوق التنمية الثقافية، والدعوة عامة، والدخول بأسبقية الحضور.

مهرجان المسرح العربي

وكان مهرجان المسرح العربي قد أعلن في وقت سابق عن قائمة المكرمين نخبة من الأكاديميين والفنانين والكتاب وهم: الدكتور أبو الحسن سلام، الفنان أحمد بدير، الدكتور أسامة أبو طالب، الكاتب بهيج إسماعيل، الدكتور جلال حافظ، الدكتور سميرة محسن، الفنان عباس أحمد، الناقد عبد الرزاق حسين، الناقدة عبلة الرويني، المخرج عصام السيد، الكاتبة فاطمة المعدول، الفنانة فردوس عبد الحميد، الدكتور محمد شيحة، الفنان محمد صبحي، المخرج مراد منير، المخرج ناصر عبد المنعم، الفنانة نهى برادة.

