لماذا يعد مسلسل سعادة المجنون من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان 2026؟

مع اقتراب موسم رمضان 2026 الدرامي، يبرز المسلسل السوري سعادة المجنون بوصفه أحد الأعمال التي يترقبها قطاع واسع من الجمهور المحب للدراما السورية.

ومؤخرًا، أنهى صناع العمل تصوير المشاهد كافة، واحتفل فريق المسلسل بانتهاء التصوير في أجواء غلبت عليها السعادة والبهجة.

ويعد جانب مهم من ترقب “سعادة المجنون” إلى أنه يقدم حكاية مشوقة ويناقش قضايا هامة، فضلًا عن أن فريقه الفني يجمع أسماء بارزة في الدراما السورية، حيث يقوم بطولته ثلاثية فنية من الأسماء اللامعة وهم عابد فهد وسلافة معمار وباسم ياخور، ويمتلك كل اسم من هذه الثلاثية حضورًا مميزًا وأدوات مختلفة في الأداء ما يرفع سقف التوقعات لدى الجمهور تجاه عمل يتوقع كثيرون أن يحمل بصمة خاصة ومختلفة.

أبطال مسلسل سعادة المجنون

مسلسل سعادة المجنون من إخراج سيف الدين السبيعي وسيناريو وحوار علاء المهنا، ومعالجة درامية زهير الملا، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب الثلاثية الفنية المميزة كل من نظلي الرواس، ولين بكري، وجلال شموط، وطارق مرعشلي، وخالد شباط، ودلع نادر، وولاء عزام، وإيهاب شعبان، وهبة نور، وجيانا عنيد، وبلال مارتيني، وجهاد سعد، وتولاي هارون، وجمال العلي، وعبد الرحمن قويدر، ومصطفى المصطفى، ووائل زيدان، ووآدم الشامي وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل سعادة المجنون في 30 حلقة حول علاقات متشابكة وصراعات متعددة تكشف وتناقش عدد من القضايا الهامة كالتهريب وتجارة المخدرات والفساد فضلًا عن الصراعات العائلية.

تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

وكان انطلاق تصوير المسلسل الدرامي السوري "سعادة المجنون"، بحضور مخرج العمل سيف الدين سبيعي، وعدد من نجوم المسلسل، من بينهم باسم ياخور، عابد فهد، سلافة معمار وآخرون في لبنان قد أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن أسباب تصوير المسلسل خارج الأراضي السورية.

وذهب بعض رواد مواقع التواصل إلى تفسيرات مُتباينة حول انطلاق التصوير في لبنان، كعدم قدرة بطل العمل، باسم ياخور، على العودة إلى سوريا، من جراء تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط نظام الأسد.

يشار إلى أن العمل من إنتاج شركة "غولدن لاين"، التي اعتادت في السنوات الماضية على تصوير أعمالها بين سوريا ولبنان، وفقًا للظروف السياسية والإنتاجية.

كما تداول ناشطون تساؤلات حول ما إذا كان لاختطاف المنتج السوري محمد قبنض علاقة مباشرة بانطلاق التصوير في لبنان، وربط البعض بتصوير المسلسل في لبنان وحادثة اختطاف المنتج محمد قبنض.

