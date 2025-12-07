6 شهداء فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة الفلسطيني استقبلت 6 شهداء جدد، و17 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك": إن "عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 70 ألفا و360 شهيدا، و171 ألفا و47 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقف إطلاق النار لم يمنع سفوط مزيد من الشهداء

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 373 شهيدا و970 مصابا، فيما جرى انتشال 624 جثمان شهداء من تحت الركام، وفق البيان.

جاء ذلك فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إصابة 508 أطفال في قطاع غزة بسوء تغذية حاد، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل وشح المساعدات.

الأونروا تطالب بحماية أطفال غزة

وقالت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في "الأونروا" تمارا الرفاعي: إن "استمرار نقص التمويل والمساعدات يهدد حياة الأطفال واللاجئين الفلسطينيين"، مطالبة بتدخل المجتمع الدولي لتفادي كارثة إنسانية أوسع في غزة.

وأشارت الرفاعي إلى أن "تدفق المساعدات لا يرقى إلى مستوى الحاجة في قطاع غزة"، مؤكدة أن الوكالة تعاني من عجز مالي كبير دفعها إلى تقليص خدماتها الأساسية.

وأضافت أن "مخيمات شمال الضفة الغربية باتت خالية من السكان نتيجة عمليات الترحيل القسري، ما يزيد من صعوبة تقديم الدعم الإنساني".

