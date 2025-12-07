الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

6 شهداء فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية تتواصل على غزة
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة الفلسطيني استقبلت 6 شهداء جدد، و17 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك": إن "عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 70 ألفا و360 شهيدا، و171 ألفا و47 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقف إطلاق النار لم يمنع سفوط مزيد من الشهداء

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 373  شهيدا و970 مصابا، فيما جرى انتشال 624 جثمان شهداء من تحت الركام، وفق البيان.

جاء ذلك فيما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إصابة 508 أطفال في قطاع غزة بسوء تغذية حاد، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل وشح المساعدات.

الأونروا تطالب بحماية أطفال غزة

وقالت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في "الأونروا" تمارا الرفاعي: إن "استمرار نقص التمويل والمساعدات يهدد حياة الأطفال واللاجئين الفلسطينيين"، مطالبة بتدخل المجتمع الدولي لتفادي كارثة إنسانية أوسع في غزة.

وأشارت الرفاعي إلى أن "تدفق المساعدات لا يرقى إلى مستوى الحاجة في قطاع غزة"، مؤكدة أن الوكالة تعاني من عجز مالي كبير دفعها إلى تقليص خدماتها الأساسية.

وأضافت أن "مخيمات شمال الضفة الغربية باتت خالية من السكان نتيجة عمليات الترحيل القسري، ما يزيد من صعوبة تقديم الدعم الإنساني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

موعد متوقع لإعلان "مجلس غزة" وسط خلاف "الجثة الأخيرة"

وزير الخارجية التركي: إسرائيل تنتهك يوميا اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

استشهاد وإصابة 24 فلسطينيا في انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

مصادر طبية بغزة: عدد الشهداء في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

موعد مباراة تونس وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأحد 7-12-2025

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

ليلة القبض على أحمد رفعت

أوين يهاجم محمد صلاح: اذهب لتمثيل بلدك

مصر تستعرض تجربتها في تطبيق التأمين الصحي الشامل بمؤتمر عالمي بطوكيو

بعد تفجير أزمة الريدز، اجتماع طارئ في ليفربول لبحث بيع محمد صلاح ورحيل سلوت

خدمات

المزيد

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 7-12-2025

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر يقدم للأجيال وعيًا محصَّنًا يحميهم من الاستقطاب والانحراف

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الرزاز الجزري" أبو الهندسة الميكانيكية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads