قبل افتتاحه، شاهد متحف فاروق حسني بالزمالك (صور)

ساعات تفصلنا عن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة والآثار سابقا، مساء اليوم في منطقة الزمالك، وهو المتحف التابع لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.

متحف فاروق حسني بالزمالك

يأتي افتتاح متحف الفنان فاروق حسني تتويجا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدم خلالها فاروق حسني تجربته التشكيلية التي تفاعلت مع مفردات الثقافة المصرية والعالمية وكونت عبر سنوات من العمل والإلهام بصمة بصرية لا تخطئها العين.

ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان فاروق حسني التي تمثل تحولاته الجمالية ومراحله الإبداعية المختلفة، إلى جانب أعماله التي عرضت من قبل في المعارض والمتاحف الدولية والإقليمية، لتمنح الزائر قراءة بصرية متكاملة لمسار فني اتسم بالبحث الدائم والتجريب والسعى وراء المعنى والروح والإلهام.

مقتنيات متحف فاروق حسني

ويضم متحف الفنان فاروق حسني مختارات من أعماله التي تجسد مراحله الإبداعية في الفن التشكيلي، بالإضافة إلى أنه يحتضن مجموعة من روائع من أعمال كبار الفنانين في العالم ومصر، والتي تعد من مقتنياته الشخصية.

ففي حوار ثري بين التجارب والمدارس الفنية يضم أعمالا لأسماء بارزة مثل: أنطوني تابيس، شاردان، جورج دي كيركو، ألكساندركابنيل، بوسان، محمود مختار، جورج صباغ، محمود سعيد، حامد ندا، سمير رافع، آدم حنين، سيف وأدهم وانلي، ومنير كنعان، راغب عياد، وعصام درويش.

كما يضم المتحف مكتبة متخصصة تمثل مرجعًا معرفيًا مهمًا، تحتوي على أمهات الكتب الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية، وغرفة ميديا خُصصت لعرض الأعمال الفنية والأفلام التسجيلية، في تكاملٍ بين الصورة والنص والصوت.

جدير بالذكر أن متحف الفنان فاروق حسني يأتي تحت مظلة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، بوصفه مشروعًا ثقافيًا حيًا، لا يكتفي بعرض الأعمال، بل يسعى إلى إحياء الحوار الجمالي، وترسيخ الفن كقيمة إنسانية مستدامة.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون هي مؤسسة مستقلة أنشئت في عام 2019 في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية وتحمل رقم اشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الإجتماعي.

واختارت المؤسسة حي الزمالك العريق كمقر لها الذى يعتبر بيت الفنون فى مصر، وتهتم المؤسسة بالنشاط الفنى والثقافى وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان كما إنها قادرة على تنمية إنسانيته.

وتهدف المؤسسة أيضا على خلق مجالات جاذبة للشباب والإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة. تقوم المؤسسة أيضا بنشاط ثقافي موازٍ مثل إقامة مسابقات فنية وثقافية، واحتضان الكثير من المواهب الشابة وتنمية وصقل موهبتها.

