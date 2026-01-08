المشاط: العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي لتحقيق التنمية المشتركة

18 حجم الخط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا، بمشاركة 35 جهة وطنية، للتباحث حول وضع آلية للتنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة والتي بلغت 9 وثائق في مجالات (الاستثمار - استرداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار – المالية - المشتريات الحكومية حماية المستهلك - الطلائع والشباب - معهد التخطيط القومي - التنمية المحلية - الأوقاف).

مخرجات اللجان الفنية المصرية الأردنية المشتركة

وناقش الاجتماع مخرجات اللجان الفنية المصرية الأردنية المشتركة والاجتماعات الثنائية وورش العمل التي عقدت بين البلدين خلال 2025 في مجالات (الزراعة _ النقل البري _ التنمية المحلية _ السياحة_ الهيئة العامة للرقابة الصحية _ الأكاديمية الوطنية للتدريب).

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية الأردنية، أصبحت نموذجًا للتعاون والتكامل العربي من أجل تحقيق التنمية المشتركة، خاصة وأنها تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، موضحة أنه تم خلال العام الماضي إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مشتركة وتعمل الوزارة على تكثيف وتعزيز آليات المتابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من وثائق تحقق المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها والدول الصديقة.

وخلال الاجتماع، رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعقد الذي تم توقيعه بين مصر والأردن لتبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي تجديد التعاقد ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الكهرباء في مصر والطاقة في الأردن، والتي تهدف إلى تزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من استثمارات شبكة الربط الكهربائي بين البلدين.

الربط بين مصر والأردن

كما رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط الذي تم بين مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج" والذي يعتبر أول كابل بحري للاتصالات مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ليكون بمثابة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في تطور البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط.

في سياق آخر ناقش الاجتماع استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاستضافة مؤتمر عن جودة واعتماد المنشآت الصحية لأول مرة بمصر مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني وتحت رعاية الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA خلال شهر نوفمبر 2026.

وأشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارة الثقافة بفرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 إلى 25 يوليو 2025، ومشاركتها أيضًا بمعرض حرف تراثية بجناح السفارات بمهرجان جريش للثقافة والفنون خلال الفترة 22 يوليو إلى 3 أغسطس 2025، وكذلك مشاركة الجانب الأردني في الدورة السابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 4–11 أكتوبر 2025.

كما تم مناقشة موقف متابعة التعاون بين الجهات الوطنية مع الجانب الأردني في مجالات (التربية والتربية والتعليم _ التعليم العالي _ الرقابة المالية _ الطيران المدني _ الشباب والطلائع _ الصناعة_ الإسكان _ الازهر الشريف – الأوقاف).

وتُعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار تقرير حصاد الوزارة إلى انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، من بينها 5 لجان عليا هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، والتي نتج عنها أكثر من 63 وثيقة تعاون تُعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول العربية، إلى جانب انعقاد اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا، وبلغاريا، وألبانيا، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تضمنت توقيع بروتوكولات تتضمن عدد كبير من مجالات التعاون المرتقب مع تلك البلدان.

