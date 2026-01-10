تأييد السجن المؤبد لعاطلين قتلا شابا في المرج

السبت 10 يناير 2026
 قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطلين لاتهامهما بقتل شاب في مشاجرة بالمرج وقضت بتأييد معاقبتهما بالسجن المؤبد.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع عاطلين بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين أن عاطلين اختلفا مع المجني عليه واعتدا عليه بأسلحة بيضاء ونارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهما في واقعة سرقة بالإكراه.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

