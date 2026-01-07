محافظ الشرقية يلتقي أسقف الزقازيق ومنيا القمح لتهنئته بعيد الميلاد

18 حجم الخط

قام المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، حيث التقى نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير والسلام والتقدم، ويحفظ أمنها واستقرارها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدولة المصرية تحرص على ترسيخ قيم المواطنة

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية أن هذه المناسبة تعكس جوهر الوحدة الوطنية للشعب المصري، قائلًا: "نحتفل اليوم جميعًا بعيد واحد في وطن واحد، تجمعنا المحبة والإخلاص لمصر، ومثل هذه المناسبات تؤكد أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا بل واقع نعيشه يوميًا. مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وقوة الوطن نابعة من تماسك أبنائه."

وبين المحافظ حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية، والعمل الميداني المباشر لحل المشكلات وتقديم الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن القادم أفضل بمزيد من العمل والعطاء لخدمة أبناء المحافظة.

روح المحبة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن

من جانبه، أعرب الأنبا تيموثاوس، عن تقديره لزيارة محافظ الشرقية، مشيدًا بالحرص على تعزيز روح المحبة والتسامح والتعايش المشترك بين أبناء الوطن، ودعا إلى ترسيخ قيم السلام والعمل الجاد، متمنيًا لمصر دوام التقدم والنمو وأن تظل نموذجًا فريدًا للتعايش والسلام.

مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني

كما قام المحافظ بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والتقى الأب بيشوي كامل، راعي الكنيسة، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني، ومواصلةً جهودها في تعزيز المواطنة واحترام الآخر وتحقيق التنمية المنشودة.

وخلال الزيارة، شارك المحافظ الأب بيشوي كامل في توزيع الهدايا على الأطفال ابتهاجًا بالمناسبة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

رافق المحافظ في الزيارة كل من: الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، العميد أحمد العجوز قائد الفرقة السادسة المدرعة، اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، العميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ممثل مكتب المخابرات الحربية بالشرقية، الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور سعيد عبد الدايم مدير منطقة الوعظ بالشرقية، شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول الزقازيق، محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، وعدد من القيادات الشرطية ونواب البرلمان.

