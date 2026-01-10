تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إكستر في كأس الاتحاد الإنجليزي

18 حجم الخط

يحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة فريقي مانشستر سيتي وإكستر سيتي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

ويغيب النجم المصري عمر مرموش عن مانشستر سيتي في الفترة الحالية لتواجده رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث سيشارك في دور ربع النهائي اليوم ضد كوت ديفوار.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني بيب جوارديولا بإراحة عدد من نجومه الأساسيين خلال مباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إكستر سيتي



حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، ستيفن مفوني، ماكس ألين، سيب نايلور.

خط الوسط: تشارلي جراي، جيدن هيسكي.

خط الوسط الهجومي: ريان ماكيدو، ريان شرقي، ريجان هيسكي.

خط الهجوم: موكاسا.

ويسعى نادي مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مع العلم أن قرعة المرحلة الجديدة من الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإكستر سيتي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أعلن أمس الجمعة، أولى صفقاته الشتوية لعام 2026، حيث تعاقد مع النجم أنطوان سيمينيو، بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي بورنموث.

موعد قرعة دور الـ 32

وعلى صعيد آخر ذكر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة الكأس ستُقام يوم الإثنين المقبل، 12 يناير 2026.

وتنطلق مراسم قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وبارنسلي، حيث ستكون في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:35 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام يومي 14 و15 فبراير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.