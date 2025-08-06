الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

محمد رياض: القيمة الحقيقية للتكريم في خلود إبداع الفنان وليست مادية

حفل ختام المهرجان
حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، فيتو

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة أن خروج فعاليات المهرجان إلى المحافظات، يؤكد وجود مبدعين في كافة ربوع الوطن مشيرا إلى أن إدارة المهرجان راهنت على نجاح هذه الخطوة. 

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري 

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم والمسرحيين. 

الفنان محمد رياض 

وأضاف محمد رياض: “القيمة الحقيقية للتكريم لا تكمن في القيمة المادية فقط بل القيمة العظيمة التي يعيش بها الفنان وتظل خالدة عبر الزمن.. الإبداع هو من يخلد الفنان ويجعل بصمته خالدة في ذاكرة جمهوره”.  

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وأقيمت الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري في الفترة من 20 يوليو الماضي وحتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وشهدت الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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