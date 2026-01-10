السبت 10 يناير 2026
محافظات

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الغربية يعلن
محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات
أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة للحفاظ على أراضيها وتنظيم العمران وتحقيق الانضباط العام.

ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الغربية

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وأوضح محافظ الغربية أن الموجة الحالية تستهدف التعامل مع مختلف صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية مع تنفيذ الإزالات وفقًا للضوابط القانونية والخطة الزمنية المحددة لكل مرحلة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الموجة الـ28 تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى 27 مارس 2026 على ثلاث مراحل وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالغربية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ الأعمال بشكل منظم ومتدرج.

وأكد محافظ الغربية أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووحدات المتغيرات المكانية والأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق المستهدفات مع المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة بما يحافظ على ما يتم تنفيذه.

كما شدد على أن محافظةالغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ حماية الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتعمل على تطبيق القانون دون تمييز في إطار يراعي الصالح العام ويحقق الاستقرار المجتمعي.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الجريدة الرسمية