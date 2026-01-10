محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

18 حجم الخط

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة للحفاظ على أراضيها وتنظيم العمران وتحقيق الانضباط العام.

وأوضح محافظ الغربية أن الموجة الحالية تستهدف التعامل مع مختلف صور التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية مع تنفيذ الإزالات وفقًا للضوابط القانونية والخطة الزمنية المحددة لكل مرحلة.

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الموجة الـ28 تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت 10 يناير 2026 وتستمر حتى 27 مارس 2026 على ثلاث مراحل وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالغربية وجهات الولاية وكافة الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ الأعمال بشكل منظم ومتدرج.

وأكد محافظ الغربية أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووحدات المتغيرات المكانية والأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق المستهدفات مع المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة بما يحافظ على ما يتم تنفيذه.

كما شدد على أن محافظةالغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ حماية الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتعمل على تطبيق القانون دون تمييز في إطار يراعي الصالح العام ويحقق الاستقرار المجتمعي.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الموجة الـ28 يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

