تشريد 9 أسر بالسنطة بعد فقد مصدر رزقهم الوحيد واستغاثات عاجلة لمحافظ الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية حالة من الغضب والحزن عقب تشريد 9 أسر بعد هدم الأكشاك التي كانت تمثل مصدر رزقهم الوحيد في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول مصير هذه الأسر وأين دور المسئولين.

ويقول “إبراهيم بدوي” أحد الأهالي المتضررين إن هذه الأسر الـ 9 كانت تقيم منذ فترة داخل خيمة وفرتها لهم المحافظة أمام مستشفى السنطة ومجلس المدينة والإدارة التعليمية وذلك بعد تعذر توفير بديل مناسب لهم.

وأكد "بدوى" أن الأرض المقامة عليها المعرض مملوكة لـ وزارة الري والتي أبدت موافقتها على إقامة الأكشاك البديلة وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.

وأوضح “عادل العاذب” أحد المتضررين أيضا أن الأزمة بدأت بسبب رفض مجلس مدينة السنطة منحهم تصريحا رسميا موجها إلى وزارة الري يفيد بعدم وجود إشغالات طريق أو تعديات أمام المستشفى الجديد وهو ما أدى إلى تعطيل إجراءات التقنين وانتهى بهدم الأكشاك وتشريد الأسر دون توفير بديل.



وأكد المتضررون أن ما حدث تسبب في قطع أرزاقهم بالكامل خاصة أن أغلبهم يعول أسرا وأطفالا مطالبين بسرعة تدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لإيجاد حل عاجل يعيد لهم مصدر رزقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.



وتساءل الأهالي: كيف توافق جهة رسمية على التقنين بينما تعرقل جهة أخرى الإجراءات ليكون المواطن البسيط هو الضحية في النهاية؟



ولا تزال الأسر المتضررة تطلق صرخات الاستغاثة على أمل أن تجد آذانا صاغية وتدخلا حاسما من المسئولين قبل تفاقم الأزمة وتحولها إلى مأساة إنسانية أكبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.