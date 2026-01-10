فتاتان تتهمان عاملًا بالتحرش: "وجَّه إلينا ألفاظًا خادشة"

18 حجم الخط

استمعت نيابة السلام لأقوال فتاتين اتهمتا عامل دليفري بالتحرش بهما أثناء سيره بدراجته النارية في أحد الشوارع بـ مدينة السلام.

ورفضت الفتاتان التنازل عن المحضر أو التصالح، وأكدتا أن المتهم وجَّه إليهما معاكسة بألفاظ تخدش الحياء كما حاول لمس جسديهما إلا أنهما صرختا للاستغاثة بالأهالي، فخاف وهرب.

عامل دليفري يتحرش بفتاتين في السلام

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من فتاتين يفيد بقيام عامل “دليفري” يستقل دراجة نارية بالتحرش بهما أثناء سيرهما فى الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية عامل الدليفري.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفري يبلغ من العمر 28 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

