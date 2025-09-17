وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بالمتابعة الميدانية داخل مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



وطالب "وكيل التعليم" مديري الإدارات بتكثيف الزيارات الميدانية على كافة المدارس، مع التأكيد على توزيع المعلمين بشكل عادل ومتوازن، لسد أي نقص في أعداد المعلمين، طبقًا للضوابط المحددة، لضمان انطلاق العملية التعليمية بانتظام.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى ضرورة الإسراع في توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، مع العمل على الانتهاء الفوري من أعمال الصيانة الطفيفة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة. كما شدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على متابعة نظافة المدارس، وتوفير مستلزمات النظافة والتهوية الجيدة داخل الفصول، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وفي ذات السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، جهودها لضمان جاهزية المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، وذلك في ظل الاستعدادات المكثفة لانطلاق بدء العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، أجري عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المدارس((جدة - جورمشين7 - بغداد - عدن ) وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتجهيزات، وكذلك متابعة خطة سد العجز في أعضاء هيئات التدريس وخلال تفقده تابع سيادتة عن قرب الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في وقت قياسي قبل استقبال الطلاب بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال جولاته، شدد رئيس مركز باريس، على أن الهدف من هذه الزيارات المتواصلة هو التأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مع توفير كافة الإمكانيات التي تضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، وأكد أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون في استكمال أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التحرك السريع لسد أي عجز في أعضاء هيئة التدريس قبل بداية الدراسة.

واختتم رئيس مركز ومدينة باريس جولته بالتأكيد على أن المدرسة هي الركيزة الأساسية في بناء الإنسان، وأنه لا يدخر جهدًا في متابعة أدق التفاصيل لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود يعد حجر الزاوية في تحقيق انطلاقة تعليمية متميزة بمركز ومدينة باريس.

كما حرص عبد الناصر صالح، على تقديم الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة التعليمية بباريس محمد احمد عبدالله، على الجهود الواضحة والمبذولة داخل الإدارة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

