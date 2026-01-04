الوطنية للانتخابات: 99 يومًا من التصويت يعكس قوة مؤسسات الدولة

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق الانتخابي يُعدّ الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات منذ نحو 9 سنوات، وهو استحقاق امتدت إجراءاته ومراحله وجولاته لتصل إلى 99 يومًا، وذلك منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب في 4 أكتوبر الماضي، وحتى إعلان النتيجة في آخر جولاته في 10 يناير القادم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمتابعة عملية الغلق ومجريات العملية الانتخابية في ختام اليوم الأخير من التصويت في جولة الإعادة داخل 27 دائرة انتخابية ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لقد أثبت المصريون مجددًا خلال الأيام الماضية أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي تُوجّه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة، وأن إرادتهم المستمدة من هذا الوعي لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل. وفي هذا السياق، فإن إجراء هذا الاستحقاق، مع تعدد جولاته وتفاصيله، ما كان ليُكتب له النجاح إلا في ظل قوة واستقرار الدولة المصرية، ورسوخ أركانها، وتمسكها بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وتوجه بالشكر لكل من شارك من الناخبين في هذه الاستحقاقات الانتخابية، ونخص بالذكر أيقونة الوطن، وهي المرأة المصرية، كما نتوجه بتحية إلى شباب مصر الواعد، أنتم القوة التي تُحوّل أحلام الوطن إلى واقع ملموس.

كما توجه بالشكر إلى وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والصحة، والاتصالات، والتربية والتعليم، والمالية، وجميع مؤسسات الدولة، على تعاونها الصادق مع الهيئة، وكذلك إلى رؤساء اللجان العامة، والقائمين على المتابعة، والمشرفين على اللجان الفرعية.

