الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026

اللواء طارق مرزوق،
اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ووكيل التعليم
18 حجم الخط

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، لمراحل النقل في التعليم الأساسي (الإعدادي) والشهادة الإعدادية، ومراحل النقل بالتعليم الثانوي العام والفني.

  جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026

وتنطلق الامتحانات وفقًا للمواعيد التالية:

· المرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع إلى السادس): تبدأ يوم السبت 10 يناير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 14 يناير 2026.
· المرحلة الإعدادية:
 · الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام ومهني): من 10 إلى 14 يناير 2026.
 · الصف الثالث الإعدادي (عام ومهني): من 15 إلى 22 يناير 2026.
· المرحلة الثانوية (عام):
 · الصف الأول الثانوي: من 10 إلى 17 يناير 2026.
 · الصف الثاني الثانوي: من 10 إلى 15 يناير 2026.
· التعليم الفني (صناعي، زراعي، تجاري): يبدأ يوم 10 يناير 2026 وينتهي في 22 يناير 2026.

أما التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 10 إلى 11 يناير وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 12 يناير، وبالنسبة تعليم المكفوفين للصف الثالث من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 14 يناير، وللصفوف الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 إلى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 إلى 17 يناير.

جدول الصم والبكم 

وبالنسبة للصم وضعاف السمع للصف الثالث الابتدائي من 10 إلى 12 يناير، وللصفوف الرابع والخامس والسادس من 10 إلى 13 يناير والصف الثامن من 10 إلى 12 يناير، الأول والثاني الإعدادي من 10 إلى 14 يناير، والثالث الإعدادي من 15 حتى 22 يناير، الأول والثاني الثانوي من 10 حتى 18 يناير.

تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي، مدير تعليم الدقهلية، وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن سير الامتحانات في أجواء منضبطة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم الثانوي العام الرابع والخامس والسادس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المرحلة الثانوية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول شهادة الاعدادية متحانات الفصل الدراسي الاول محافظ الدقهلية والشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

لماذا قدم حزب العدل شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات مع بدء جولة الإعادة؟

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية

مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

انتخابات النواب، السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بلجنة صنافير بقليوب (صور)

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads