فرنسا تؤجل قمة مجموعة السبع لتعارضها مع احتفالات عيد ميلاد ترامب الـ 80

18 حجم الخط

عيد ميلاد ترامب، قررت فرنسا تأجيل قمة مجموعة السبع "جي 7" هذا العام، بسبب تعارضها مع المباراة النهائية للفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"، المقرر إقامتها داخل البيت الأبيض في 14 يونيو المقبل، للاحتفال بـ عيد ميلاد الرئيس الأمريكى دونالد ترمب الثمانين.

فرنسا تؤجل موعد انعقاد قمة مجموعة الـ 7

ووفقا لتقرير مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين مطّلعين، أن فرنسا قررت تأجيل قمة "جي 7" لتعارضها مع الاحتفال بعيد ميلاد ترامب فى 14 يونيو المقبل

وأضافت المصادر المطلعة على برنامج قمة محموعة الـ 7، أن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، إن التأجيل الذي سيكون ليوم واحد جاء بعد مشاورات مع الشركاء في مجموعة السبع.

الاحتفال بـ عيد ميلاد ترامب الـ 80 فى البيت الأبيض

يشار إلى أن الرابع عشر من يونيو الذي يوافق عيد ميلاد ترامب، هو أيضًا يوم العلم في الولايات المتحدة.

وكانت باريس قد أعلنت سابقًا أن اجتماع قادة الاقتصادات الديمقراطية الرائدة "جى 7"، هذا العام، سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو، في إيفيان-ليه-بان، على الضفة الفرنسية الجنوبية لبحيرة جنيف.

معلومات عن مجموعة السبع G-7

يشار إلى أن مجموعة الدول السبع (G7) ليست منظمة دولية، بل منتدى غير رسمي نشأ عام 1975، ويضم الدول الصناعية الرائدة في العالم، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان.

وخلال الفترة الممتدة بين 1998 و2014 كانت روسيا عضوا رسميا بالمجموعة، وخلال هذه الفترة كانت المجموعة تسمى مجموعة الثماني "جي8" (G-8)، وفي يوليو 2006 استضافت مدينة سان بطرسبورج الروسية القمة 32 للمجموعة.

وتم تعليق عضوية روسيا في المجموعة عام 2014 إلى أجل غير مسمى، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، مما أدى فعليًا إلى حل مجموعة الثماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.