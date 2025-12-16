فشل اجتماع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا بشأن مشروع القتال الجوي المشترك

18 حجم الخط

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن اجتماع وزراء الدفاع في فرنسا وألمانيا وإسبانيا الذي جرى الأسبوع الماضي بشأن مشروع إنشاء نظام قتال جوي مشترك للأوروبيين، لم يسفر عن أي اتفاق أو تقدم ملموس.

أسباب فشل اجتماع وزراء الدفاع في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وتحديات المشروع الأوروبي

ويُعزى الفشل إلى اختلاف وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تمويل المشروع، وتوزيع المهام الصناعية، والجوانب التقنية المتعلقة بتطوير النظام، ما يعكس تعقيدات التعاون الدفاعي متعدد الأطراف في أوروبا.

تأثير فشل اجتماع المسؤولين في فرنسا وألمانيا وإسبانيا على القدرات العسكرية الأوروبية

ويأتي هذا الفشل في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث قد يؤدي تأجيل الاتفاق على المشروع إلى تأخير تحديث أسطول الطيران القتالي الأوروبي وتعزيز الاستقلالية العسكرية للقارة.

وأشار المصدر إلى أن الدول الثلاث ستواصل النقاشات مستقبلًا لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية تسمح بإطلاق المشروع، مع التأكيد على أن إرادة التعاون الأوروبي لم تُلغَ لكنها تواجه عقبات تنظيمية وتقنية كبيرة.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين: إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وصفها بأنها مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو.

وجاء في بيان صحفي مشترك مع زيلينسكي، استعرض فيه ميرتس جهود الوساطة المكثفة التي تهدف لتمهيد طريق نحو وقف لإطلاق النار.

