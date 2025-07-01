وزراء خارجية مجموعة السبع: ندعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونحذر

قال وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إنهم يدعمون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويحذرون طهران من امتلاك السلاح النووي.

وبحسب تقارير اخبارية أوضح وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم يدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يشمل وصول المفتشين.

كما جددوا الدعم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن مشاركة الولايات المتحدة في وقف التهديد الإيراني ليست شرطا، مضيفا “سنفعل كل ما يمكن لإنهاء هذا التهديد”.



وادعى نتنياهو: الخطر الإيراني أكبر من خطر القومية العربية التي لطالما هددتنا.



وفي سياق آخر، نقلت صحيفة "إسرائيل " عن مصادر شاركت في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، قولهم "من المتوقع اتخاذ قرارات بشأن الخطوات العملياتية في غزة"، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

وأفادت المصادر أن "انطباعنا هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى أولًا إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي يقود إلى صفقة تبادل أسرى".

وقالت "إسرائيل هيوم"، إن مجلس الوزراء سيجتمع، الخميس المقبل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن استمرار العمليات في غزة.

وأضافت: "من بين الخطط التي سيطلبها الساسة من العسكريين، إنشاء مراكز إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الشركة الأمريكية، وفتح قنوات تقود إلى مساحة إنسانية معزولة عن عناصر حماس، وفي هذه المرحلة فرض حصار على مسلحي الحركة حتى يستسلموا".

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن "هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق جزئي لوقف إطلاق نار، وهذا أيضا ما لا يزال رئيس الوزراء يسعى لتحقيقه من دون المساس بهدف هزيمة حماس".

وكانت الحركة رفضت أكثر من مقترح سابق بوقف مؤقت للقتال، مطالبة بإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضافت المصادر: "إذا سعت إسرائيل إلى اتفاق فسيُبعد ذلك هدف سحق حماس، وسنتمكن من إعادة نصف المختطفين".

وعلى عكس رئيس الأركان إيال زامير الذي أعطى إيحاء وكأن القتال في غزة انتهى، قال مجلس الوزراء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لم يحقق الأهداف المحددة له في الحرب، وبالتالي هناك خطوات إضافية يجب اتخاذها".

وكان نتنياهو اجتمع مع كبار مساعديه ووزراء الحكومة مساء الإثنين في اجتماع آخر خلال ليلتين، لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مكتب أحد الوزراء المعنيين، إن المجتمعين لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الحرب في غزة، بعد خلافات حادة في الليلة السابقة.

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