رياح شديدة وأمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ، نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

18 حجم الخط

تشهد محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، رياحا شديدة وانخفاضا بدرجات الحرارة، وسط رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى.

هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية

وكانت الإسكندرية قد شهدت هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، بالتزامن مع قدوم نوة الفيضة الكبرى التي تضرب الإسكندرية.

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات، بناء على تعليمات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وبرئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، من أجل سرعة التعامل مع أى تراكم الأمطار في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية، أن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة، بتواجد مديري عموم ومديري المناطق الأثرية، لمتابعة حالة المواقع والمناطق الأثرية بالاسكندرية، ووفق توجيهات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والتعليمات الصادرة من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لرصد حالة المواقع والمباني، واتخاذ كل مايلزم لحماية المواقع الأثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.

جولة تفقدية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء الأمطار

وكان المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أجرى مرورًا ميدانيًا، أثناء النوة الحالية، لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة، وراجع خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اللحظية، والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع ب ١٥٠ سيارة ومعدة على مستوى المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين طوال فترة التقلبات الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.