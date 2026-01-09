الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف

18 حجم الخط

نجحت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

وتعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية خلافات علي حدود واقعة بين أرض زراعية يملكها الطرفان، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع ٥ مصابين ومتوفى من الطرفين، وقد تم صدور حكم قضائي ضد أحد أطراف العائلتين وبعد قضائه العقوبة وقبل خروجه قامت الأجهزة الأمنية بعقد صلح بين الطرفين.

وباشرت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل وإعادة الاستقرار للمنطقة، لا سيما مع وجود رغبة حقيقية من الطرفين في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

حقن دماء عائلتين بجلسة صلح بالبساتين

وعلى جانب آخر كانت، قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك بالتنسيق وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

ولاقى ذلك استحسانًا وقبولًا وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

