الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الصف

حقن الدماء بين عائلتين
حقن الدماء بين عائلتين في الصف،فيتو
18 حجم الخط

نجحت مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدي أبو شميلة مدير الأمن، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، في إنهاء خصومة ثأرية امتدت لسنوات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف.

وتعود أحداث الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين العائلتين على خلفية خلافات علي حدود واقعة بين أرض زراعية يملكها الطرفان، تطورت إلى اشتباك أسفر عن وقوع ٥ مصابين ومتوفى من الطرفين، وقد تم صدور حكم قضائي ضد أحد أطراف العائلتين وبعد قضائه العقوبة وقبل خروجه قامت الأجهزة الأمنية بعقد صلح بين الطرفين.

وباشرت أجهزة الأمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية والاتصالات المكثفة لإعداد جلسة صلح تضمن إنهاء الخصومة بشكل كامل وإعادة الاستقرار للمنطقة، لا سيما مع وجود رغبة حقيقية من الطرفين في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة دون توترات.

 حقن دماء عائلتين بجلسة صلح بالبساتين

وعلى جانب آخر كانت، قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة،  فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك بالتنسيق وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
ولاقى ذلك استحسانًا وقبولًا وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

txt

جلسة صلح بين عصام صاصا ومالك ملهى ليلي بعد مشاجرة المعادي

txt

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل عمه في جلسة صلح عرفية بالإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الجيزة مدير المباحث الجنائية مشاجرة
ads

الأكثر قراءة

مدرب كوت ديفوار عن جدل التحكيم: لا مشكلة لدينا إذا أدار مباراة مصر حكم مغربي

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

جوائز ساويرس والفريضة الغائبة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

لا أهداف لا صناعة، كشف حساب صلاح مصدق مع الزمالك بعد انتقاله رسميًّا إلى الوداد

لماذا استبعد "الكاف" أمين عمر من قمة المغرب والكاميرون؟

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

خدمات

المزيد

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

قانون تنظيم الإعلان، ما هي عقوبات اللافتات المخالفة وفقا للقانون؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

هل يعد الموت يوم الجمعة علامة على حسن الخاتمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية