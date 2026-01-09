الرياح الشديدة تتسبب في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بالغربية

18 حجم الخط

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الجمعة موجة من الرياح الشديدة أسفرت عن سقوط إحدى الأشجار الكبيرة على أسلاك الكهرباء بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

وتلقى مركز عمليات الطوارئ بمجلس مدينة كفر الزيات بلاغا من أهالي قرية كفر ديما يفيد بسقوط شجرة ضخمة على أسلاك الكهرباء المارة بجوار ترعة بحر سيف بالقرب من الطريق الرئيسي عند نهاية القرية نتيجة شدة الرياح.

الرياح الشديدة تتسبب في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء في الغربية

وعلى الفور جرى إخطار إدارة كهرباء كفر الزيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الموقع إلى جانب إخطار إدارة ري بحري كفر الزيات، نظرا لوقوع الشجرة ضمن نطاق إشرافها بالإضافة إلى الوحدة المحلية بقرية الدلجمون للتنسيق ورفع آثار الواقعة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

الرياح الشديدة تتسبب في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء في الغربية

وأكدت المصادر أن محافظة الغربية تتابع الموقف ميدانيا مع اتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

