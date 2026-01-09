الجمعة 09 يناير 2026
الرياح الشديدة تتسبب في سقوط شجرة على أسلاك الكهرباء بالغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية اليوم الجمعة موجة من الرياح الشديدة أسفرت عن سقوط إحدى الأشجار الكبيرة على أسلاك الكهرباء بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

ضبط تشكيل عصابي أجنبي بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الغربية

رئيس جامعة طنطا يزور المطرانية للتهنئة بعيد الميلاد

وتلقى مركز عمليات الطوارئ بمجلس مدينة كفر الزيات بلاغا من أهالي قرية كفر ديما يفيد بسقوط شجرة ضخمة على أسلاك الكهرباء المارة بجوار ترعة بحر سيف بالقرب من الطريق الرئيسي عند نهاية القرية نتيجة شدة الرياح.

وعلى الفور جرى إخطار إدارة كهرباء كفر الزيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الموقع إلى جانب إخطار إدارة ري بحري كفر الزيات، نظرا لوقوع الشجرة ضمن نطاق إشرافها بالإضافة إلى الوحدة المحلية بقرية الدلجمون للتنسيق ورفع آثار الواقعة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وأكدت المصادر أن محافظة الغربية  تتابع الموقف ميدانيا مع اتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

