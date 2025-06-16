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ثقافة وفنون

ذكريات تترات الدراما المصرية في حفل كامل العدد بالأوبرا

حفل كامل العدد بالأوبرا
حفل كامل العدد بالأوبرا

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام أمسية مميزة لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

 
على المسرح الكبير وفي حفل كامل العدد استعاد حشد جماهيري ضخم نغم ذكريات أشهر تترات الدراما المصرية، وبين التنوع الموسيقي والإبداع في الأداء تفاعل الحضور مع الألحان والكلمات الأيقونية التي ضمت نخبة من الأعمال الغنائية لمجموعة من المسلسلات الكلاسيكية والحديثة.

في هذا السياق، توهجت مشاعر الحنين بمشاهد منها عرضت على الشاشات في عمق المسرح كان منها تتر مسلسلات امرأة من زمن الحب  - أبنائى الأعزاء شكرًا - أرابيسك - الشهد والدموع لـ عمار الشريعي، لا إله إلا الله لـ جمال سلامة، السيدة الأولى - قضية رأى عام - حكاية حياة لـ محمد رحيم، الوسية - حضرة المتهم أبى - سارة - المال والبنون - الرجل الآخر لـ ياسر عبد الرحمن، هوانم جاردن سيتى لـ راجح داوود، اللقاء الثانى لـ عمر خيرت، فاتن أمل حربى لـ أحمد العدل، أريد رجلا لـ مدين، سيد الناس لـ أحمد سعد،هو وهى لـ كمال الطويل وعمار الشريعي وبرع فى أدائها النجوم أميرة احمد، مؤمن خليل، وليد حيدر، محمد حسن، فرح الموجى وكنزى تركى.


جاء ذلك تحت إشراف أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

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