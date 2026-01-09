الجمعة 09 يناير 2026
محافظات

رئيس صرف صحي الإسكندرية يجري جولة ميدانية أثناء النوة (صور)

الإسكندرية
الإسكندرية
أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مرورًا ميدانيًا، أثناء النوة الحالية، لمتابعة جاهزية التمركزات وسيارات الطوارئ، والاطمئنان على انتظام العمل بالمحطات المختلفة على مستوى المحافظة.

الفراعنة vs الأفيال.. دليلك الشامل لمشاهدة المباراة.. العميد وتريزيجيه يتحدثان عن موقعة الغد.. ورقم قياسي ينتظر صلاح

كم تصل مصاريف حساب التوفير السنوية في البنك الزراعي؟

وتفقد رئيس الشركة خلال الجولة أداء المحطات وفرق التشغيل والصيانة، وراجع خطط التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

ووجه ضرورة استمرار المتابعة اللحظية، والتنسيق الكامل بين غرف العمليات والفرق الميدانية، لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس سامي قنديل أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، مع الدفع ب ١٥٠ سيارة ومعدة علي مستوي المحافظة طبقًا لكثافات الأمطار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ قد تطرأ خلال النوة.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، والحفاظ على كفاءة التشغيل بالمحطات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين طوال فترة التقلبات الجوية.

